Wunstorf

Das Hölty-Gymnasium lädt für Freitag, 28. Februar, von 15 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Künftige Fünftklässler, Eltern und Erziehungsberechtigte können sich über die Angebote der Schule informieren.

Die Schule will sich mit ihrem Fächerangebot sowie zahlreichen Aktivitäten außerhalb des Unterrichtes wie Musik, Theater, Arbeitsgemeinschaften, Projekten, Sozialarbeit, Begabungsförderung, Bibliothek und vieles mehr vorstellen. Den Besuchern werden Mitmachaktionen in vielen Fächern, Musik- und Theateraufführungen, Probeunterricht in Latein und Französisch, Schulführungen, Informationen der Schulleitung und vieles mehr geboten. Es gibt auch eine Betreuung für jüngere Geschwisterkinder.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens