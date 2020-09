Kolenfeld

Die Idee der CDU-Regionsfraktion, die Radwege entlang des Mittellandkanals im ganzen Regionsgebiet besser zu befestigen, stößt beim Fraktionspartner SPD auf positive Resonanz. Beide Parteien haben jetzt einen entsprechenden Antrag verfasst. Und auch die Regionsverwaltung hält den Gedanken für sinnvoll, wie am Freitag bei einem gemeinsamen Ortstermin in Wunstorf-Kolenfeld zu hören war.

Schon jetzt nutzen viele Regionsbewohner die Wege nicht nur zur Erholung, sondern auch, um den Arbeitsplatz zu erreichen. Die Schotterpisten, die die Wasser- und Schifffahrtverwaltung dort unterhält, sind derzeit aber schlecht zu befahren. „Deshalb wäre es natürlich besser, dort richtige Radwege zu haben“, sagte die SPD-Fraktionsvorsitzender Silke Gardlo.

„Das finden wir super“

Ihr CDU-Kollege Bernward Schlossarek ergänzte: „Die vorhandenen Trassen eignen sich für schnellere Radverbindungen besser, als Radschnellwege, die komplett neu geplant werden.“ Gerade mit den heutigen Elektroantrieben könnten die Radfahrer auch viel längere Strecken zurücklegen als früher.

Radler sollen entlang des Mittellandkanals künftig besser fahren können. Quelle: Sven Sokoll

Für die Regionsverwaltung war Martin Nebendahl nach Kolenfeld geradelt und sagte zu dem Wege-Vorschlag: „Das finden wir super und sind da auch schon dran.“ Beim Wasser- und Schifffahrtsamt seien die bisherigen Gesprächspartner damit einverstanden gewesen, eine Planung zu beginnen.

Die hannoversche Stadtverwaltung würde sich um ihre Hälfte der 60 Kilometer kümmern. Die Region will für die Reststrecke im Umland Planer suchen, die nächstes Jahr die genauen Kosten einschließlich Folgekosten ermitteln und detaillierte Vorschläge für den Verlauf machen sollen.

Die Idee ist bisher, den Weg auf drei Meter leicht zu verbreitern. Er soll in der Regel auf einer Seite erneuert werden, im verdichteten Hannover wohl teilweise auf beiden Seiten. In einigen Bereichen müssten auch die Zufahrten neu gestaltet werden. Eine Beleuchtung könnte in den Boden eingelassen werden.

Bund würde wohl 90 Prozent übernehmen

Bisher liegen die ersten groben Kostenschätzungen bei jeweils 10 Millionen Euro in Hannover und im Umland. Allerdings verspricht der Bund, 90 Prozent davon zu übernehmen. Wenn die Entscheidung für einen Bau fällt, könnten die Arbeiten 2022 beginnen.

„Wir sind beeindruckt“, sagte Schlossarek zu den positiven Perspektiven. Der Garbsener SPD-Abgeordnete Karsten Vogel berichtete, dass die Planer auch über die Grenze der Region schauen wollten, denn auch im Braunschweiger Land und in Schaumburg gebe es Interesse an einer Fortsetzung der Strecke.

Von Sven Sokoll