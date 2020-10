Bei der Aktion „Ehrenamt überrascht“ ist eine Vertreterin des Regionssportbundes Hannover am Mittwoch in die Sporthalle in Wunstorf-Großenheidorn gekommen. Der Dank galt Michaela Müller, die schon seit 1983 Jugendmannschaften beim MTV und jetzt der GIW Meerhandball trainiert.