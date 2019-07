Hagenburg

Es ist wieder soweit: Hagenburg feiert sein traditionelles Schützenfest. Am Sonnabend, 13. Juli, geht es los – der Zapfenstreicherzug marschiert um 15 Uhr an der Schmiede Schaer los. Es folgen Kranzniederlegung und Zapfenstreicherrundmarsch. Das Drums- und Musiccorps Blue Bandits spielt von 18.30 bis 20 Uhr, anschließend finden der Zapfenstreich, die Proklamation und Tanz statt. Einige der weiteren Programmpunkte des beliebten Festes: Am Sonntag, 14. Juli, tritt das Schützenbataillon auf dem Sportplatz an, danach, ab 14.45 Uhr, erfolgt der Rundmarsch durch den Ort.

Am Montag steht das geradezu legendäre gemeinsame Frühstück ab 9 Uhr an. Zum vierzigsten Mal sorgen dabei die Ehemaligen und Mitglieder des Ausbildungsmusikkorps der Bundeswehr aus Hilden für Stimmung.

Um 14 Uhr treten die Kinder auf dem Schulhof an und gehen anschließend zum Kinderschützenfest auf den Festplatz. Ab 20 Uhr heißt es dann wieder Tanz im Festzelt bis 3 Uhr am nächsten Morgen.

Von Albert Tugendheim