Hagenburg

Mutmaßlich mehrere Unbekannte haben die Schutzhütte am Luerßendamm in Hagenburg zerstört. Mit roher Gewalt haben sie das Holzkonstrukt zum Einstürzen gebracht. Die Täter müssen in der Nacht zu Sonnabend aktiv gewesen sein. Bevor sie den Unterstand beschädigt haben, trugen die Unbekannten erst den Tisch nach draußen. Dann traten sie die tragenden Balken kaputt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und schätzt den Schaden auf mindestens 5000 Euro. Zeugen können sich unter Telefon (0 57 21) 4 00 40 melden.

Von Verena Gehring