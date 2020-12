Hagenburg

Der Gastronom Peter Hoedt hat seine Geschenkaktion für das Haus Güldene Sonne abgeschlossen. Die Stiftung Hannoversche Kinderheilanstalt betreut in der Einrichtung in Rehburg Kinder, die wegen seelischer Belastungen Therapien brauchen. Von 68 Kindern hatte er Zettel mit dem Name und dem Alter eingesammelt und in seinem Schnitzelhus in Hagenburg ausgelegt.

Freiwillige haben sie dort an sich genommen und Geschenke nach eigener Vorstellung besorgt. „Es ist ein Erfolg geworden, die Aktion ist gut angekommen“, sagte Hoedt jetzt. Als er sie am Dienstag dem Haus überreicht hat, hatten die Spender nicht nur alle 68 Kinder bedacht, sondern sogar 90. Die Geschenke kamen in Tüten, für die Hoedt jeweils 2 Euro für die Einrichtung nahm und für die die Bäckerei Pesalla aus Steinhude Kekse gebacken hat. Darüber sind noch einmal 602 Euro zusammengekommen.

Von Sven Sokoll