Samtgemeinde Sachsenhagen

Die Kinder in der Samtgemeinde Sachsenhagen können sich freuen: In der Zeit vom 2. bis zum 14. August wird es Ferienspaß-Aktionen geben. Heike Schweer hat sich bereits seit Monaten darum bemüht, ein Angebot für Mädchen und Jungen auf die Beine zu stellen. Als Veranstalter fungiert in diesem Jahr die Landjugend Hagenburg/Seeprovinz, die das Projekt gemeinsam mit der Hagenburger Ratsfrau erst möglich machen.

„Das war zwischenzeitlich sehr holprig“, schildert Schweer. Der Jugendpfleger der Samtgemeinde habe frühzeitig angekündigt, keine Kapazitäten frei zu haben, um sowohl die Ferienbetreuung als auch den Ferienspaß zu organisieren. „Demnach hat er sich für die Ferienbetreuung entschieden, zulasten des Ferienspaßes“, berichtet die Hagenburgerin weiter. Nach der jüngsten Ratssitzung habe man Gemeindedirektor Jörn Wedemeier die Freude angesehen, dass ein Veranstalter für den Ferienspaß gefunden worden sei.

19 Aktionen stehen im Programm

„Der Ferienspaß ist politisch nicht gewollt, sonst hätte man Alternativen finden können“, betont sie dennoch. „Kinder haben einfach keine Lobby.“ Was im ganzen Landkreis funktioniere, sei im Flecken ein Problem. „Aus meinem Heimatdorf kenne ich es aus meiner Kindheit, wir haben uns immer wahnsinnig auf das Ferienspaßheft gefreut“, erinnert sich Schweer, die selbst Kinder hat. Umso erleichterter war die Hagenburgerin, als sie nun schließlich die örtliche Landjugend als Veranstalter gewinnen konnte. „Ich bin sehr glücklich, dass sich die Mühe am Ende gelohnt hat“, betont die Ratsfrau. Der Ferienspaß sei ihr eine Herzensangelegenheit gewesen.

Nach einem langen Weg konnte sie nun gemeinsam mit der Landjugend Hagenburg/ Seeprovinz, vielen örtlichen Vereinen, der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Bergkirchen und Firmen aus der Samtgemeinde ein Ferienheft mit insgesamt 19 Aktionen für Kinder aus der Samtgemeinde zwischen sechs und 14 Jahren auf den Weg bringen. Von Lagerfeuern bis hin zu Jumping-Kursen ist alles vertreten. Das Programmheft wird in den Schulen verteilt und liegt in der Sparkasse aus.

Die Anmeldung der Kinder erfolgt über einen Zettel, der am Ende des Heftes zu finden ist. Dort können die Schüler ihre Wünsche angeben und die Zettel dann in den Tankstellen im Flecken abgeben. Dort werden eigens dafür Sammelboxen aufgestellt. „Wir können nicht immer alle Wünsche erfüllen, aber viele“, erklärt Schweer. Die Zuteilung bekommen die Kinder anschließend per Post.

Von Luisa Wellenbrock