Hagenburg

Bei einer Kollision auf der Altenhäger Straße zwischen Hagenburg und Altenhagen sind am Dienstag zwei Personen leicht verletzt worden. Ein Fahrer wurde in seinem Auto eingeklemmt und konnte sich nur mit Hilfe der Feuerwehr befreien. Beide wurden ins Krankenhaus nach Neustadt gebracht.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 56 Jahre alter Hagenburger um 17.09 Uhr mit seinem Ford Transit aus Wunstorf kommend in Richtung Hagenburg unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er aus ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit dem Skoda eines 26-Jährigen aus Neustadt. Nach dem Aufprall war der Neustädter in seinem Wagen eingeklemmt, beim Eintreffen der Rettungskräfte aber ansprechbar. Mithilfe der Feuerwehr konnte er sich aus dem Wrack befreien.

Hund eines Fahrers läuft davon

Die beiden Autofahrer wurden mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus nach Neustadt gebracht. Mit an Bord des Ford war auch der Hund des Hagenburgers. Der vierbeinige Passagier bekam bei dem Unfall einen so großen Schreck, dass er aus dem Auto sprang, davonlief und schließlich bei einer Anwohnerin in der Nähe landete. Am Abend kümmerte sich die Polizei um die Rückkehr des Hundes zu seinen Haltern. Der Ford und der Skoda hatten nach dem Unfall nur noch Schrottwert und wurden abgeschleppt, den Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 25.000 Euro.

Straße wird gesperrt

Vor Ort waren die Feuerwehren Hagenburg-Altenhagen, Bergkirchen, Wiedenbrügge und Wölpinghausen, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Polizei. Ein Rettungshubschrauber war angefordert worden, musste aber nicht mehr eingreifen.

Die Altenhäger Straße war während des Einsatzes, der Unfallaufnahme und des Abbindens der ausgelaufenen Betriebsmittel zeitweise gesperrt. Auf der Altenhäger und Langer Straße sowie auf der Schierstraße staute sich der Verkehr.

Von Verena Gehring, Thomas Rocho und Gerrit Brandtmann