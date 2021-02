Hagenburg

Die Adventure-Golf-Anlage Piratenbucht expandiert in Hagenburg – trotz andauernder Corona-Pandemie. „Wir haben lange überlegt, wie wir das machen – und haben uns dazu entschieden, ein bisschen Risiko zu fahren“, sagt Geschäftsführer Carsten Günnemann zu den Investitionen.

So geht etwa der Fußball-Minigolf-Kurs seiner Fertigstellung entgegen. „Spätestens Ende April, Anfang Mai“ sollen aus 14 die üblichen 18 Bahnen werden, darunter dann eine Bahn mit Wasserlochhindernis und ein echter Überseecontainer. Zudem soll ein Fußball-Billard-Feld entstehen. Insgesamt hatten sich die Piratenbucht-Macher in der Vergangenheit 4000 Quadratmeter an Nachbarflächen reserviert, davon nehmen sie jetzt etwas mehr als die Hälfte in Anspruch.

Großer Andrang im Sommer 2020

Im vergangenen Jahr war die Piratenbucht vom ersten Lockdown betroffen, musste den Saisonstart verschieben, durfte als Outdoor-Anlage aber im Mai wieder öffnen. Das habe das Jahr aus wirtschaftlicher Sicht gerettet, insbesondere dank eines starken Sommers. Dass die Corona-Einschränkungen nicht voll zu Buche geschlagen haben, ist Günnemann zufolge nicht nur dem gut funktionierenden Hygienekonzept sondern vor allem den Besuchern zu verdanken. „Viele sind öfter zu uns gekommen“, sagt er. „Unsere Gäste haben überdurchschnittlich viel Trinkgeld gegeben – und deutlich mehr Jahreskarten und Gutscheine gekauft.“

Für 2021 war eigentlich zunächst eine Indoor-Erweiterung angedacht. „Die Planung ist so gut wie abgeschlossen“, sagte Günnemann. Die Umsetzung sei in diesen Zeiten aber kaum denkbar. „Bevor wir eine Halle bauen und sie nicht aufmachen dürften, haben wir erstmal weiter im Outdoorbereich investiert“, sagt der Chef der Piratenbucht. . Sobald die Pandemie-Entwicklung es ermögliche, soll es an die Umsetzung gehen: Eine Halle würde schließlich wetterunabhängigen Ganzjahresbetrieb ermöglichen.

Saisonstart Ende März fraglich

Die Zwangspause während des aktuellen Lockdown wird auch für Reparaturen genutzt. Ob die Piratenbucht wie geplant Ende März in die Saison starten kann, ist noch unklar. „Stand heute wäre es nicht erlaubt“, sagt Günnemann. So würden die Osterferien als Einnahmequelle wegfallen, mit Lockerungen im Sommer ließe sich notfalls aber leben.

„Wenn wir spätestens Ende April, Anfang Mai aufmachen können, würden wir es wirtschaftlich gestemmt kriegen“, sagt der Geschäftsführer. Früher oder später sei man, zögert sich die Eröffnung hinaus, aber auf Hilfe angewiesen, etwa von staatlicher Seite. Darauf will Günnemann aber nicht setzen. „Je eher wir aufmachen können, desto mehr können wir reinvestieren.“

Von Thomas Rocho