Graf-Wilhelm-Schule lässt Prüfung in Sporthalle schreiben

Steinhude

Kurz vor ihrem Ende musste auch die Graf-Wilhelm-Schule in Steinhude wegen der Corona-Pandemie besondere Herausforderungen meistern. Weil das Personal knapp ist, musste die Schule für die Abschlussprüfungen, die noch bis zum 28. Mai geschrieben werden, in die Sporthalle umziehen. Um die Abstandsregeln einzuhalten, hätten die Schüler ihre Arbeiten in vier verschiedenen Räumen schreiben müssen. Dafür hätte die Schule mindestens sechs Aufsichten benötigt – sie hat aber nur drei.

Nachdem der städtische Bauhof den Boden in die Halle gelegt hatte, halfen Hausmeister Hartmut Thisius und alle Schüler dabei, die notwendigen Tische und Stühle aus dem Schulzentrum hinüber zu transportieren. Und auch für das Reinigungspersonal der Schule hat sich das Revier damit vorübergehend verkleinert.

Anzeige

„Es ist für alle nicht so leicht, dass zusätzlich zur Schulschließung im Sommer für unsere beiden verbliebenen Klassen zum Abschluss kein normales Schulleben mehr stattfindet und die Durchführung der Feierlichkeiten zum Ende der Schulzeit fraglich ist“, sagte die kommissarische Schulleiterin Ines Sonnenschein-Steinlüke.

Weitere NP+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll