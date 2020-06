Wunstorf/Großenheidorn

Die Stadt will die Gebühren anheben, die sie für die Nutzung ihrer Obdachlosenunterkünfte am ZOB und am Bordenauer Weg in Großenheidorn erhebt. Da die Satzung schon im Jahr 2004 zum letzten Mal angepasst wurde, müssten die Gebühren jetzt deutlich steigen, um die Kosten zu decken.

In beiden Einrichtungen verfügt sie über Wohnungen und Zimmer, für die der Quadratmeterpreis von 5 Euro im Monat eigentlich auf 12,97 Euro steigen müsste. Im Vergleich zum freien Wohnungsmarkt hält die Verwaltung das aber nicht für angemessen und will die Politik jetzt monatliche Gebühren von 9 Euro pro Quadratmeter festschreiben lassen.

Wenn obdachlose Familien Wohnungen nutzen, die eigentlich zu groß für sie sind, könnten die Gebühren mit diesem Satz in Einzelfällen die Grenze überschreiten, die für Hilfeleistungsempfänger nach dem Sozialrecht noch als angemessen gilt. In den Fällen will die Stadt auf den Teil der Einnahmen, der darüber hinaus geht, verzichten. Insgesamt kann die Stadt für diesen Zweck über Wohnungen und Zimmer mit einer Größe von zusammen 676 Quadratmetern zurückgreifen.

1300 Übernachtungen verzeichnet die Herberge

Das Erdgeschoss des Gebäudes am ZOB nutzt die Stadt außerdem als Herberge für durchreisende Wohnungslose mit definierten Öffnungszeiten morgens und am späten Nachmittag. Hier rechnet sie nach einzelnen Übernachtungen ab, von denen die Verwaltung seit 2015 durchschnittlich 1300 im Jahr verzeichnet hat. Um die Kosten zu decken, müsste sie eigentlich 25,19 Euro pro Nacht verlangen. Sie deckelt das aber auch und will sich künftig anteilig an dem Höchstsatz nach dem Sozialrecht orientieren. Derzeit ergibt das Gebühren von 12,40 Euro.

Von Sven Sokoll