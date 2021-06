Wunstorf

Vor der Baustelle Stiftskirche sind jetzt auf zwei großen Tafeln die Ergebnisse eines zweiteiligen Fotoworkshops der Klosterkammer Hannover zu sehen, die Fotograf Uwe Stelter mit Schülerinnen und Schülern der Evangelischen IGS unternommen hat. Am 24. September 2019 haben sie zunächst die Kirche vor dem Beginn der Sanierung dokumentiert und dann am 25. März dieses Jahres die laufenden Bauarbeiten fotografiert.

Für Stelter war es der 27. Workshop dieser Art, die normalerweise unter Klick im Kloster firmieren. Die Idee dahinter ist, beim Fotografieren neue Perspektiven in den historischen Gebäuden zu entdecken. „Den Vorschlag für diesen Workhop zum Stifts- und Stadtjubiläum hatte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt bei einem Termin in Steinhude gemacht“, sagte Stelter. Er berichtete, dass die Gruppe überall hin durfte und so auch im Dachstuhl herumgekrochen ist.

Bei einem Fotoworkshop sind an zwei Terminen besondere Aufnahmen in der Stiftskirche entstanden. Quelle: Sven Sokoll

Bei zweiten Mal musste die Gruppe kleiner sein

Beim zweiten Mal haben die Besucher erst den Eindruck gehabt, dass sie wegen der Gerüste gar nichts mehr von der eigentliche Kirche sehen konnten. „Aber dann haben sie diese Herausforderung angenommen und festgestellt, dass man manchmal auch mit neuen Perspektiven arbeiten muss – genauso wie die Kirche.“ Er dankt den Schülern für ihr großes Engagement. Diese freuten sich auch darüber, welche neuen Einblicke sie bekommen haben.

Die 16 Schüler vom ersten Termin konnten beim zweiten anders als geplant nicht mehr alle dabei sein, weil die Corona-Auflagen dazwischen gekommen waren. „Eigentlich wollten wir damit auch sehen, wie sich der Schülerblick im Lauf der Zeit verändert“, beschrieb Schulleiterin Elke Helma Rothämel den Hintergedanken. Bei zweiten Mal durften aber nur noch sieben erneut fotografieren, nachdem Stelter schon befürchtet hatte, dass der Termin ganz ausfallen muss.

Die Stiftskirche wird wohl auch zu den Weihnachtsgottesdiensten noch nicht fertig sein. Quelle: Sven Sokoll

Tafeln können stehen bleiben

Der Klosterkammer-Präsident Hans-Christian Biallas bedauerte, dass die Ausstellung vor der Kirche anders als geplant kein Teil der Feier zum Stifts- und Stadtjubiläum sein konnte – zumindest jetzt noch nicht. Denn vorerst sollen die Tafeln weiter stehen und sind auch winterfest. „Und wenn das Jubiläum nachgeholt wird, wird dann auch die Kirche fertig sein“, betonte Biallas.

Allerdings hat die Kirchengemeinde gehört, dass sie wahrscheinlich auch zu den Weihnachtsgottesdiensten noch nicht wieder in die Kirche kann, wie Pastor Volker Milkowski sagte. „Während der Arbeit entdeckt man immer mehr, und die Dauer und die Kosten steigen“, bestätigte Biallas. Aber die Wunstorfer Kirche sei auch eine der ältesten im Bestand der Klosterkammer.

Von Sven Sokoll