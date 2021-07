Wunstorf

Stimmungen am Steinhuder Meer, Wollgras im Moor, eine Hainbuchen-Allee im Wechsel der Jahreszeiten und Collagen von der Leine als Hommage an den Maler der Romantik, Caspar David Friedrich: Das und mehr zeigt der Fotograf und Vorsitzende des Kunstvereins Wunstorf, Ingolf Heinemann, in seiner neuen Ausstellung im Hotel Cantera, Adolph-Brosang-Straße 32. Die Ausstellung wird am Sonntag, 8. August, um 17 Uhr eröffnet. Heinemann und Cantera-Inhaber Dennis Wiegand wollen das Hotel-Restaurant als Kulturstandort in Wunstorf etablieren.

Fotografien stammen aus vier Jahrzehnten

Reizvoll für Ausstellungen ist vor allem der 30 Meter lange Lichtflur im Obergeschoss des Cantera. „Von dem Licht kann jede Galerie nur träumen“, sagt Heinemann. Er zeigt 30 Aufnahmen aus vier Jahrzehnten. Im Lichtflur kommen die meist großformatigen Bilder optimal zur Geltung. Aber auch im großzügigen Außenbereich hängen einige auf Alu Dibond gedruckte Bilder. „Wir freuen uns, nach 18 Monaten Corona-Pause wieder etwas Gestalterisches bieten zu können“, sagt Heinemann.

Natur achten und schützen

Der Künstler verbindet mit seinen Bildern eine Botschaft. Naturräume werden immer stärker eingeschränkt. „Wir müssen immer wieder mahnen, Umwelt und Natur zu achten und zu schützen“, betont der 74-Jährige. Der Klimawandel und die Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands führten das mit aller Brisanz vor Augen, meint Heinemann. Er porträtiert in vielen Nuancen und Facetten in stimmungsvollen Landschaften die Vielfalt seines unmittelbaren Lebensraumes am Steinhuder Meer.

Besucher können kleine Eichen erwerben

Einige Motive wie Holz und Baumwurzeln im Moor und in der Leine bei Bordenau hat er mit zeitlichem Abstand immer wieder im Bild festgehalten, um den Wandel zu dokumentieren. Seine Fotografien zeigen häufig Ursprünglichkeit und Unberührtheit. Sie verweisen aber auch auf die Notwendigkeit, der Natur respektvoll zu begegnen, um das, was noch nicht Raub von Industrialisierung und Urbanisierung geworden ist, zu schützen und zu bewahren. Daher hat Heinemann sich eine besondere Aktion ausgedacht: Besucher können gegen eine Spende für die Opfer der Flutkatastrophe Eichenzöglinge im Topf erwerben.

Alles dreht sich um Landschaften: Ingolf Heinemann stellte diese Fotografie beim Kunstkreis Laatzen aus. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

Cantera bietet alternative Möglichkeiten

Außerdem hält Heinemann es mit seinem Malervorbild Caspar David Friedrich, der versuchte, über die Abbildung von Natur als Teil der Schöpfung seine „inneren Landschaften“, Befindlichkeiten wie Melancholie und Sehnsucht sichtbar zu machen. Der Fotograf aus Neustadt hatte das Cantera und seinen Geschäftsführer Dennis Wiegand bei einer Lesung kennengelernt. Eine Führung durch das Hotel inspirierte ihn zu seiner Ausstellung und weiteren Ideen. „Es ist gut, mit dem Cantera alternative Räumlichkeiten anzubieten“, sagt Wiegand. Gemeinsam mit Heinemann spricht er sich für ein Kulturnetzwerk für Wunstorf aus.

Abtei bleibt wegen Corona noch geschlossen

„Ich bin froh über diese Kooperation, denn sie bietet Möglichkeiten, neue Formate zu installieren“, sagt Heinemann. Er könne sich neben Ausstellungen auch Lesungen, bildende Kunst und musikalische Veranstaltungen vorstellen. Auch die Architektur und die Großzügigkeit des Außengeländes hätten ihn begeistert. „Ein neuer Raum für Kunst und Kultur hat sich aufgetan“, sagt Heinemann. Denn die Abtei bleibt wegen Corona noch geschlossen. Daher sei es nach Heinemanns Ansicht wichtig, nach neuen Möglichkeiten zu suchen. Coronakonform ist vorgesehen, Besucher in kleinen Gruppen in die Ausstellung zu lassen.

Kunstverein Wunstorf plant Ausstellungen

Heinemann kann sich vorstellen, antizyklisch zu den jeweils drei jährlichen Ausstellungen des Kunstvereins etwas im Cantera zu machen. Die Stadt stellt auch die Kunstscheune Steinhude und das Stadttheater kostenlos zur Verfügung. Dort soll die aus dem April 2020 verschobene Ausstellung „Transverse“ von Gerd Günter am Freitag, 10. September, als Multimedia-Show laufen. Geplant ist, im November Druckgrafiken von Patrick Vauck zu zeigen. Nächster Künstler ist dann Fotograf Andreas Warlich aus Garbsen mit seiner Ausstellung „Räume“.

Künstler bietet auch Führungen an

Heinemanns Ausstellung ist bis Oktober im Cantera zu sehen. Sie ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Besucher müssen sich an der Rezeption melden und die aktuell gültigen Corona-Vorschriften beachten. Heinemann bietet Führungen für Gruppen bis zu zehn Personen an. Anmeldungen sind unter Telefon (0176) 50505291 oder per Mail an ingolf.heinemann@gmx.de möglich.

Von Anke Lütjens