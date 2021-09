Wunstorf

32 neue Auszubildende haben am Mittwoch, 1. September, mit ihrer Lehre in der Ausbildungswerkstatt des Lufttransportgeschwaders 62 begonnen. 20 von ihnen wollen in den nächsten dreieinhalb Jahren auf dem Fliegerhorst Wunstorf Fluggerätemechaniker für die Instandhaltung werden und zwölf Elektroniker für Geräte und Systeme. Das Geschwader betont, dass die Schulabsolventen gerade eine lange Phase mit nur stark eingeschränktem Unterricht erlebt haben.

„Eine schwierige Zeit, in der sie es zusätzlich geschafft haben, sich erfolgreich um einen Ausbildungsplatz zu bemühen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Auch die Werkstatt mit ihren 128 Ausbildungsplätzen musste sich auf die Corona-Pandemie einstellen, konnte sich aber schnell auf die neuen, wechselnden Rahmenbedingungen anpassen. Die Einrichtung ist der größte Ausbilder in der Region.

Dritter Ausbildungberuf beginnt

Bei den Ausbildungsberufen gibt es schon die erste Vorzeichen der neuen Ausbildungswerkstatt, die 2025 fertiggestellt sein soll. Denn schon ab September 2022 will die Bundeswehr auf dem Fliegerhorst erstmals auch in dem zusätzlichen Beruf Fluggeräteelektronik ausbilden.

Nach dem Start mit vier Plätzen will das LTG 62 dann jährlich 14 Plätze dafür anbieten, wenn die neue Werkstatt fertig ist. Bewerbungen für den Ausbildungsstart im Jahr 2022 nimmt das Geschwader bis Donnerstag, 30. September, entgegen. Die Voraussetzung ist mindestens ein Realschulabschluss. Im November werden ausgewählte Bewerberinnen und Bewerber für Gespräche eingeladen.

Von Sven Sokoll