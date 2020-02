„Fleurs“: Drei Künstler stellen in der Abtei rund um die Blume aus

Wunstorf

Uta Schobelt kann ein unscheinbares Blatt Papier in dreidimensionale Wunderblüten verwandeln, die wie natürlich gewachsen aussehen, aber einzig der Fantasie der Hildesheimer Künstlerin entspringen. Zu sehen ist das in der Ausstellung „Fleurs“. Die Schau wird am Freitag, 21. Februar, in der Abtei, Wasserzucht 1, um 18 Uhr eröffnet. Geöffnet ist aber bereits von 11 bis 15 Uhr.

Hildesheimer Künstlerin spielt mit der Wahrnehmung

Durch die Kombination mit echten pflanzlichen Elementen wie Mohnkapseln, Disteln oder Zweigen und ihren Blumenkreationen spielt Schobelt mit der Wahrnehmung der Betrachter. Die Unterschiede zwischen Kunst und Natur verschwimmen durch die dezente und reizvolle Verbindung. Für ihre Blumenschöpfungen nutzt die Künstlerin ein spezielles Krepp-Papier einer italienischen Firma. „Es besticht mit seiner Textur und seinen lichtbeständigen, intensiven Farben“, schreiben die Veranstalter.

Künstlerin Uta Schobelt präsentiert in der Ausstellung „Fleurs“ kunstvolle Blumenarrangements aus Papier. Quelle: Ingolf Heinemann

Auch Fotos und Kalligraphie sind zu sehen

Der Fotograf Ingolf Heinemann hat Schobelts Arrangements abgelichtet und ihre Ästhetik in stimmungsvollen Momentaufnahmen festgehalten. Speziell für die Ausstellung hat eine Firma aus Hannover die Motive der „Edition Fleurs“ aufwändig als Großformat gedruckt. Diese sind ebenfalls in der Ausstellung zu sehen.

Ergänzt werden die Blumenarrangements und Fotografien mit Blumen-Zitaten, die Andrea Roppelt von der Musik- und Kunstschule Garbsen als Kalligraphien präsentiert. „Mit ihren kunstvollen Schriftbildern setzt sie besondere Akzente und pointiert das Thema der Ausstellung“, heißt es in der Ankündigung. Schobelt zeigt außerdem Exponate aus ihrer Papierwerkstatt. Die Bilder der Ausstellung werden in unterschiedlichen Formaten und Ausfertigungen angeboten.

Die Ausstellung ist nur bis Sonntag, 23. Februar, zu sehen. Geöffnet ist am Freitag vor der Vernissage von 11 bis 15 Uhr, am Sonnabend von 11 bis 16 Uhr sowie am Sonntag von 11 bis 20 Uhr.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens