Nichts weniger als die Zukunft des Fleckens Hagenburg wurde verhandelt, als der Bau- und Planungsausschuss am Dienstagabend im Rathaus tagte. Diese Zukunft wollen Politik und Verwaltung mit Hilfe des Bebauungsplans Nr. 39 gestalten, der Ortsmitte heißt. Der Ausschuss diskutierte die Grenzen, in denen dieser wirken soll.

Daneben brachten die Mitglieder auch eine Änderung des Bebauungsplan Nr. 35 voran, sodass der Weg frei wird für den Bau des Bürgerhauses und eines Umkleide-/Dusch-Gebäudes für den TSV Hagenburg. Die hohe Zahl der Einwohner, die die Sitzung verfolgten, belegt die Tiefe des Eingriffs, der dem Flecken bevorsteht.

Medizin für in die Jahre gekommene Ortsmitte

Im Prinzip lag Hagenburgs Herz in der Sitzung auf dem Tisch, mit den Arterien Lange Straße und Steinhuder-Meer-Straße. Dieses Herz ist ein bisschen in die Jahre gekommen, die Arterien sind verkalkt. Die Medizin, mit der man der Ortsmitte Lebenskraft verleihen will, ist der Bebauungsplan Nr. 39, der eine Fläche von 7,3 Hektar beschreibt. „Wir verhandeln hier die Neugestaltung von Hagenburgs Zentrum“, sagte Bürgermeister Dieter Eidtmann ( CDU).

Das Papier überspannt mehrere kleinteilige Bebauungspläne, die die Ortsmitte bislang zerstückelt hatten. So können die Fachleute einen Entwurf aus einem Guss für das Zentrum vorlegen. „Heute geht es noch nicht um Inhalte, sondern nur darum, die Grenzen des B-Plans abzustecken“, erklärte Gemeindedirektor Jörn Wedemeier. Aufstellungsbeschluss heißt das in der Sprache der Verwaltung. Die Dauer der allfälligen Voruntersuchungen veranschlagt Wedemeier auf ein Jahr. Fachleute werden zum Beispiel genau hinschauen, was im Plangebiet kreucht, fleucht und wächst.

Weg frei für Bürgerhaus und TSV-Umkleiden

Wo der Bauausschuss schon einmal Hand an Bebauungspläne legte, kümmerte er sich auch gleich um die Nr. 35, Steinhuder-Meer-Straße mit Namen. Auf dem Gelände des ehemaligen Hallenbades soll – nach jahrelanger, teils erbitterter Diskussion – ein Bürgerhaus entstehen, das das alte Mehrzweckgebäude an der Steinhuder-Meer-Straße ersetzt.

Der Umkleide-/Dusch-Trakt, den der TSV Hagenburg bislang in dem mehr als 50 Jahre alten Gebäude nutzt, entfällt nach dem Abriss, sodass der TSV ein neues Funktionshaus benötigt. Der Ausschuss brachte beide Änderungen auf den Weg. „Bürgerhaus und TSV-Duschen: Der Rat will das so“, sagte Dieter Eidtmann. Wenn der Bebauungsplan Nr. 39, Ortsmitte, irgendwann gilt, geht der Bebauungsplan Nr. 35, Steinhuder-Meer-Straße teilweise darin auf.

Konkrete Inhalte werden jetzt beraten

Was über die genannten Eckpunkte hinaus die konkreten Inhalte des Umbaus angeht, hat ein Sanierungsbeirat über den Sommer Vorschläge erarbeitet, die nun öffentlich und in den Gremien beraten werden müssen. Das letzte Wort hat dann der Rat. Neben dem Bürgerhaus sind unter anderem die Vergrößerung (und bessere Anbindung) des Supermarktes an der Langen Straße sowie die bessere Steuerung des Straßenverkehrs Ziele, die die Hagenburger angehen wollen.

Finanziert wird das Großprojekt aus dem Bundesprogramm ISEK (Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzepte); je ein Drittel der Kosten bringen Bund, Land Niedersachsen und Flecken Hagenburg auf.

