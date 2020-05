Kolenfeld

Ein Feuer ist am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in einem Waldstück zwischen dem Mittellandkanal und der Mergelgrube bei Kolenfeld ausgebrochen. Die Ursache ist bislang nicht bekannt. Etwas später brannte nach Angaben von Feuerwehrsprecher Marvin Nowak auch noch Buschwerk an der Mergelgrube. Mehrere Atemschutztrupps der Feuerwehren aus Wunstorf und Kolenfeld bekämpften die Brände. Die Feuerwehren waren mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort.

Die Feuerwehr warnt davor, in trockenen Wäldern oder Feldern Zigarettenkippen achtlos wegzuwerfen oder Autos über trockenem Gras abzustellen. Dadurch ist die Brandgefahr sehr hoch.

Anzeige

Weitere NP+ Artikel

Von Anke Lütjens