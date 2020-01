Mitbegründerin Ingelore Westhoff hat die Leitung des Sozialen Kleiderladens der Diakonie in Wunstorf abgegeben. Künftig ist Sabine Klusmann-Wiehe für das Geschäft verantwortlich. Am neuem Standort in der Mittelstraße ist der Kleiderladen etabliert - doch unklar ist, ob es dort auch künftig fünf Stellen für Arbeitslose gibt.