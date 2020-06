Wunstorf

Die Feuerwehr mahnt wegen der derzeitigen Trockenheit dazu, im Freien besonders achtsam unterwegs zu sein und nicht zum Beispiel Zigaretten achtlos in Grün zu werfen. Am Montagnachmittag musste die Ortsfeuerwehr nämlich am Blumenauer Kirchweg Gestrüpp löschen, das möglicherweise auf diese Weise in Brand geraten war. Zwei Fahrzeugbesatzungen waren dort im Einsatz. Bereits mittags hatte am Bahnhof ein Papierkorb gebrannt.

Von Sven Sokoll