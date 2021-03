Wunstorf

In einer Kleingartenanlage in der Nähe von Kolenfelder Straße und Plantagenweg in Wunstorf hat sich in der Nacht zu Dienstag, 23. März, aus noch ungeklärten Gründen ein Brand entwickelt. Die Feuerwehr wurde kurz nach Mitternacht alarmiert, weil der Vorbau einer Gartenlaube brannte. Die Ortsfeuerwehr Wunstorf rückte mit sechs Fahrzeugen aus und konnte den Brand in wenigen Minuten löschen.

Von Sven Sokoll