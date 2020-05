Bokeloh/Idensen

Die evangelischen Kirchengemeinden feiern an Pfingstsonntag, 31. Mai, einen Gottesdienst unter freiem Himmel. Dieser beginnt vor der Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ in Bokeloh um 10 Uhr. Eine Stunde später geht er vor der Sigwardskirche in Idensen los. Die Predigt hält Diakon Heinz Laukamp.

Von Rita Nandy