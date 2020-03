Erzieher fehlen: Kita in Kolenfeld startet nur mit einer Gruppe

Wunstorf

Die Stadt findet Überlegungen der Landesregierung auf den ersten Blick nachvollziehbar, die Kindergartengruppen künftig mit drei Erziehern zu besetzen. Der Fachkräftemangel in dem Sektor wird aber für praktische Schwierigkeiten sorgen, ist sie überzeugt. „Die Idee ist sinnvoll, wird aber mit dem Bestand an Personal nicht zu machen sein“, sagte Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt.

Aktuelles Beispiel ist die zweite Kita in Kolenfeld, die am 1. April nur mit einer Krippengruppe starten kann. Für die zweite altersübergreifende Gruppe sucht das DRK noch Personal, sodass diese wohl erst später beginnen kann. Auch wenn für die Kitas in Wunstorf bisher immer noch genug Erzieher gefunden werden konnten, befürchtet die Stadt, dass sich das Problem in Zukunft weiter verschärfen wird.

Der Markt ist leer

Denn sie wird ihr Angebot weiter ausbauen müssen und steht dabei in Konkurrenz zu anderen Kommunen – die alle auf den gleichen begrenzten Pool von Erziehern zugreifen. „Der Markt wird leerer und leerer“, sagte Stadtsprecher Alexander Stockum. Bisher habe Wunstorf wohl von seiner günstigen Lage im Speckgürtel Hannovers profitiert, müsse künftig aber damit rechnen, ebenso vom Personalmangel betroffen zu sein wie andere Kommunen jetzt schon.

Über den Städtetag will sich die Stadt deshalb weiter dafür einsetzen, den Erzieherberuf attraktiver zu machen. Nachdem das Schulgeld schon abgeschafft worden war, ist nun das Modell der dualen Ausbildung das nächste Ziel. „Das wird aber natürlich einige Jahre dauern, bis es wirkt“, sagte Stockum.

Städtetag lehnt dritte Kraft derzeit ab

Wegen der schwierigen Lage unterstützt die Stadt eine Stellungnahme des Städtetags, der in der vergangenen Woche ebenfalls kritisch auf die Pläne für drei Fachkräfte in einer Kindergartengruppe mit 25 Kindern reagiert hatte. Vor allem die CDU in der Regierungskoalition wünscht sich das voraussichtlich ab 2023. Allerdings müssten auch rund 120 Millionen Euro zusätzlich finanziert werden. Bereits ab diesem Jahr gilt eine solche Regelung schon für Krippengruppen mit Kindern bis zum Alter von drei Jahren.

Der Städtetag verweist darauf, dass der gegenwärtige Personalschlüssel von zwei Erziehern pro Gruppe nicht überall zu erfüllen sei und lehnt die dritte Kraft zumindest unter den gegenwärtigen Voraussetzungen deshalb ab. Wenn sie komme, müsse auch die Ausbildung der Erzieher so geregelt werden, dass der Bedarf erfüllt wird und dabei der Qualitätsstandard nicht sinken.

Verwaltung berichtet im Sozialausschuss

Unter anderem durch die Beitragsfreiheit war die Nachfrage nach Kita-Plätzen in Wunstorf zuletzt stark angestiegen. Aktuelle Trends aus der Anmeldung bis Ende Februar für das nächste Kita-Jahr liegen noch nicht vor. Wie sie den Bedarf in Zukunft weiter decken kann, berichtet die Verwaltung in der öffentlichen Sitzung des Sozialausschusses am Dienstag, 10. März, 18 Uhr, im Rathaus.

Die Teilnehmer werden auch den Weg für eine neue Kita weiter ebnen, indem sie dem Vertrag mit der AWO über den Betrieb an der Sorsumer Straße zustimmen sollen. Weitere Themen der Sitzung sind der Soziale Kleiderladen der Diakonie und ein Fitnesspark, der nach einem Vorschlag aus dem Ortsrat Steinhude auf der Badeinsel entstehen soll.

Von Sven Sokoll