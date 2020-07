Mit der Erweiterung des Seniorenheims Haus am Bürgerpark in Wunstorf durch einen weiteren Anbau in Richtung Bürgerpark sollte ursprünglich 2018 begonnen werden. Nach Angaben des Einrichtungsleiters Marcel Graf ruht das Vorhaben derzeit, obwohl die Nachfrage nach Plätzen groß ist.