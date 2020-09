Erstes Nachtkonzert bei Kerzenschein in der Stadtkirche Wunstorf

Wunstorf

„Wir sind sehr froh darüber, dass nach der langen Pause die Konzertreihe wieder fortgesetzt werden kann“, sagt Stiftskantorin Claudia Wortmann. Das erste der „ Nachtkonzerte bei Kerzenschein“ beginnt am Freitag, 18. September, um 21 Uhr in der Stadtkirche. Es gelten die üblichen Corona-Regeln.

Das Ensemble „La Moresca“ interpretiert Musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die Künstler Claudia Hoffmann (historische Violine), Petra Burmann (Theorbe, eine Art Laute) und Roland Dopfer an der Orgel spielen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach und anderen alten Meistern. Die Rosenkranz-Sonaten von Heinrich Ignaz Franz Biber sind nach Wortmanns Angaben etwas Besonderes, weil die Saiten der Violine anders gestimmt werden müssen.

Die Orgel in der Stadtkirche hebt die Temperierung der Musik dieser Zeit verstärkt hervor. Weil die Stiftskirche derzeit saniert wird, musste Wortmann die Reihe in die andere Kirche verlegen. Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Am Ausgang wird um eine Spende gebeten.

Von Anke Lütjens