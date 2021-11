Elke Rodloff (SPD) bleibt Ortsbürgermeisterin in Klein Heidorn

Klein Heidorn

Der Ortsrat Klein Heidorn hat Elke Rodloff von der SPD erneut zur Ortsbürgermeisterin gewählt, und zwar einstimmig. Bei der Wahl ihres Stellvertreters musste sich ihr Parteigenosse Sven Thometzki aber gegen Horst Gerke von den Grünen durchsetzen. Marko Scoufis von der FDP und Pia Wittbold von der CDU bilden im Ortsrat eine Gruppe.

In ihrer Rede zum Amtsantritt dankte Rodloff ihrem Vorgänger Jann Weerts (ebenfalls SPD) für sein langjähriges Engagement und betonte, dass sie sich darauf freue, gemeinsam mit den übrigen Ortsratsmitgliedern und den Bürgern von Klein Heidorn die Zukunft zu gestalten. Dafür brauche es vor allem eine tatkräftige Zusammenarbeit. Als konkrete Pläne für die bevorstehende Amtszeit nannte sie die Einrichtung eines Gemeinschaftsplatzes und den Ausbau des Gerätehauses der Feuerwehr.

Reservisten schlagen Solidaritätsaktion vor

Auch der Fliegerhorst war ein wichtiges Thema. Dirk Kemmerich, der als Kreisvorsitzender des Reservistenverbands zu Gast war, brachte den Vorschlag ein, die Aktion „Gelbe Schleife“ in Klein Heidorn umzusetzen. Dabei sollen an Ortseingängen angebrachte gelbe Schleifen mit dem jeweiligen Ortswappen Solidarität mit den dort stationierten Soldaten ausdrücken. Über die Umsetzung der Aktion will der Ortsrat bei seiner nächsten Sitzung am 8. Februar entscheiden.

Rodloff ist sicher, dass auf Klein Heidorn in den nächsten Jahren weitreichende Veränderungen zukommen werden. In der geplanten Nordumgehung und der Airbus-Ansiedlung am Fliegerhorst sieht sie einerseits großes Potenzial, aber auch ebenso große Herausforderungen für die Ortschaft. Zumindest eine dieser Herausforderungen könnte schon bald in Angriff genommen werden: Scoufis (FDP) will die Verwaltung prüfen lassen, wie die Busverbindung zwischen dem Wohngebiet am Fliegerhorst und der Wunstorfer Innenstadt verbessert werden kann. Von einer besseren Anbindung könnte auch Klein Heidorn profitieren.

Von Paul Lukas Primke