Luthe

Der Eigentümer eines Hauses hat am Sonnabendmorgen einen Einbrecher überrascht. Nach Angaben der Polizei hatte der Unbekannte gegen 4.25 die Kellertür eines Wohnhauses an der Straße Am Lehmgraben in Luthe aufgehebelt. Als er aber registrierte, dass jemand wach ist, verließ der Täter den Keller wieder ohne Beute. Erkennen konnte der Eigentümer ihn nicht. Das Kommissariat bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (05031) 9530115.

Von Sven Sokoll