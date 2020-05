Hagenburgs Supermärkte werden größer

Hagenburg

Für die Weiterentwicklung des Einzelhandels hat der Hagenburger Rat die Weichen gestellt. Der Edeka-Markt bekommt einen Ausnahmegenehmigung zur Umgestaltung eines Gebäudeteils, obwohl der Bauantrag noch auf dem Weg ist. Edeka will seinen Supermarkt an der Langen Straße deutlich erweitern – auf dem Gebiet des jetzigen Parkplatzes, der dann Richtung Lüerßendamm wandert. Der dortige Landwirt will seinen Hof an den Ortsrand verlagern.

Der Bebauungsplan wird noch ein, zwei Jahre brauchen. Die Erweiterung soll nach Möglichkeit mit der Städtebauförderung verknüpft werden, die Hagenburg in den kommenden Jahren genießt. Dass der Edeka-Markt jetzt vorab eine Sondergenehmigung bekommt, von 1400 auf 1480 Quadratmeter zu vergrößern, liegt an einem konzernweiten Programm. Edeka-Konzessionäre bekommen daraus Zuschüsse, wenn sie ihre Kühlanlagen modernisieren.

Die letzte Hürde hat die Erweiterung des Aldi-Marktes genommen. Er wächst von knapp 800 auf 1200 Quadratmeter. Mitte Juni soll der Abriss des jetzigen Marktes beginnen. Nach offiziellen Angaben will Aldi nach vier Monaten wieder öffnen.

Von Arne Boecker