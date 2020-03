Dorfladen Bokeloh öffnet am Donnerstag

Bokeloh

Die Waren sind fast alle eingeräumt, die Kühltruhen gefüllt: Der Dorfladen Bokeloh in den früheren Räumen der Sparkasse öffnet am Donnerstag, 12. März, um 7 Uhr seine Türen für die Kunden. Ortsbürgermeister Matthias Waterstradt wird das Eröffnungsband durchschneiden. Dann kann der Einkauf beginnen. Die Kunden erhalten ein Begrüßungsgetränk, und im Laden locken Eröffnungsangebote. Die offizielle Feier ist für Sonnabend, 16. Mai, ab 11 Uhr in und um den Dorfladen herum geplant.

Butteramt hat wieder einen Nahversorger

Die mehr als 260 Gesellschafter haben den Dorfladen möglich gemacht und damit ihr Ziel erreicht. „Wir haben wieder einen Nahversorger für das Butteramt und die Umgebung“, freut sich Hans Schmunkamp, einer der Initiatoren und Geschäftführer. Der Dorfladen bietet Produkte des täglichen Bedarfs, insbesondere Lebensmittel und Haushaltswaren, an. Grundsätzlich soll auf regionale Produkte gesetzt werden. Ab Ende März beginnt dann auch die Toto-Lotto-Verkaufsstelle im Laden. Ein Großhändler aus Kiel, der schon andere Dorfläden beliefert, wird künftig auch in Bokeloh seine Waren anliefern.

Das neue Entree in die alte Sparkasse. Quelle: privat

Der Beschluss der AG Zukunft Bokelohs, in der ehemaligen Sparkassenfiliale einen Dorfladen zu errichten, fiel am 31. Januar 2018; es war der Beginn der ersten Etappe auf dem Weg bis zur Realisierung. Die Gründung und die erste Gesellschafterversammlung folgte am 13. Juni. Die lokale Arbeitsgruppe Meer und Moor fasste dann am 24. Oktober den Beschluss zur Förderung der Dorfladen-Initiative mit EU-Zuschüssen. Die Gewerbeanmeldung der haftungsbeschränkten Dorfladen Bokeloh Unternehmergesellschaft war am 15. Januar 2019.

Aus Sparkasse wird Dorfladen

Am 28. Februar 2019 erhielt die Gesellschaft schließlich die Genehmigung für den Umbau der Sparkasse zum Dorfladen. Den Zuwendungsbescheid vom Amt für Regionale Landesentwicklung Leine-Weser bekam sie Mitte Juli. Die Schlüsselübergabe der Sparkasse an die Organisatoren des Dorfladens war am 1. August. Die Umbauarbeiten begannen bereits zwei Wochen später. Ab dem 23. Januar dieses Jahres wurden die Räume ausgebaut. Die Gesamtkosten für den Laden betragen 685.000 Euro.

„Im Vergleich zu anderen Dorfläden ist unserer vergleichsweise schnell umgesetzt worden“, sagt Schmunkamp. Das sei nur möglich gewesen, weil neben dem Vorstand mit Aufsichtsrat und Geschäftsführer sehr viele Ehrenamtliche mitgearbeitet haben. Der Dorfladens inklusive des kleinen Cafés ist 150 Quadratmeter groß. Der Laden soll montags, dienstags, donnerstags und freitags von 7 bis 18 Uhr öffnen, mittwochs und sonnabends von 7 bis 14 Uhr.

Von Anke Lütjens