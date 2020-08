Wunstorf/Nienburg

Ein ungewöhnlicher Fall hat die Polizei in Wunstorf und Nienburg in den vergangenen Tagen beschäftigt: Zwischen Sonntag und Montag war ein 18-Jähriger in ein Büro der Deutschen Bahn im Bahnhof Wunstorf eingebrochen, hatte Schlüssel für einen Dienstwagen gestohlen und fuhr mit dem Wagen davon. Er wurde in Nienburg gestellt.

Fahndung verläuft zunächst erfolglos

Der Einbrecher ging nach Erkenntnissen der Polizei nicht wahllos vor: Er schnappte sich direkt die Autoschlüssel und Papiere eines neuen Fahrzeugs. Das war in der Nähe des Büros abgestellt. Nachdem der Täter das Büro verlassen hatte, fuhr er mit dem Ford Transit in unbekannte Richtung davon. Eine Fahndung nach dem Wagen verlief zunächst ohne Erfolg. Erst am frühen Montagnachmittag fiel der Besatzung eines Streifenwagens in Nienburg ein junger Autofahrer auf, der mit einem neuen Ford Transit unterwegs war.

Polizei leitet Ermittlungsverfahren ein

Bei der Überprüfung der Kennzeichen stellten die Beamten fest, dass es sich bei dem Wagen um den in Wunstorf gestohlenen Ford handelte. Der Fahrer, ein 18-Jähriger ohne festen Wohnsitz, besitzt keinen Führerschein. Außerdem soll er unter Drogeneinfluss gefahren sein. Die Polizisten nahmen den Mann vorläufig fest. Ihn erwarten mehrere Strafverfahren.

