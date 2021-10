Wunstorf

Nach drei Sondierungsgesprächen mit der SPD sehen die Grünen keine Zukunftsperspektive in einer weiteren Koalition im Rat der Stadt Wunstorf. Vorsitzende Sarah Sheikh-Rezai kommentiert: „Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen, doch wir sehen bedauerlicherweise keine Alternative. Die SPD hier vor Ort ist nicht bereit, dem Klimaschutz die nötige Priorität zu geben, die wir für zwingend erforderlich halten“.

Klimaschutz sei eine Querschnittsaufgabe und umfasse alle Bereiche der Verwaltung und des öffentlichen Lebens. „Wir Grünen sind der Ansicht, dass wir ohne eine gemeinsame Gruppe mit der SPD dem wichtigen Thema Klimaschutz mehr Gewicht verleihen können“, teilt die Vorsitzende mit. Vorsitzender Dustin Meschenmoser ergänzt: “Bereits in der vergangenen Legislaturperiode konnten wir uns oft nur gegen großen Widerstand auf den kleinsten gemeinsamen Kompromiss einigen“.

SPD will Klimaschutz verstärkt angehen

SPD-Fraktionsvorsitzender Martin Ehlerding stellt klar, dass die Ratsfraktion die Themen Klimaschutz und Klimaanpassung verstärkt in dieser Wahlperiode angehen werde: „Wir werden in Fortsetzung unserer bisherigen Arbeit für eine deutlichere Erkennbarkeit und damit für eine Stärkung in den Beratungen sorgen.“ Weiteres Ziel sei es, die Klimaschutzmanagerin Franziska Dröge personell zu stärken. „Wir werden dafür sorgen, dass sie künftig an den Sitzung des Bau- und Umweltausschusses als dauerhafte Vertretung der Verwaltung teilnimmt“, betonte Ehlerding.

Grüne: Wunstorf muss mehr fürs Klima tun

Wunstorf muss nach Ansicht der Grünen hingegen deutlich mehr in Sachen Klimaschutz tun. Die Partei sei davon ausgegangen, dass die verheerende Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands und der aktuelle Bericht des Weltklimarates ein Weckruf für alle demokratischen Parteien ist. „Leider sehen wir da wenig Bewegung. Aus diesen Gründen stehen wir für ein ’weiter so’ nicht zur Verfügung“, schreiben die Vertreter der Doppelspitze.

SPD kann Begründung nicht nachvollziehen

Die Grünen haben der SPD eine Absage für die Zusammenarbeit im Stadtrat für die kommende Wahlperiode erteilt. Diese Begründung, mit den Sozialdemokraten sei in Sachen Klimaschutz kein Fortschritt zu erreichen, können die Vertreter der SPD nicht nachvollziehen, die Argumentation erstaunt sie. „Persönlich bedauere ich die Entscheidung der Grünen. Als SPD respektieren wir sie. Es gab keinen inhaltlichen Dissens bei Klimaschutzfragen. Die SPD wird lokale Klimaschutzpolitik in Wunstorf voranbringen“, sagt der SPD-Ortsvereinsvorsitzende Torben Klant.

SPD-Fraktionsvorsitzender Martin Ehlerding (links, bei der Verabschiedung seiner Vorgängerin Kirsten Riedel) und der Vorsitzende des Ortsvereins, Torben Klant, können die Begründung der Grünen nicht nachvollziehen. Quelle: Sven Sokoll (Archiv)

Klimafragen nicht isoliert behandeln

Es habe nur einen formalen Konflikt in der Frage der Behandlung von Fragen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung gegeben. Martin Ehlerding, SPD-Ratsfraktionsvorsitzender, berichtet: „Die Grünen fordern einen eigenständigen Klimaschutzausschuss. Bei der Frage nach der Abgrenzung der Zuständigkeiten, insbesondere zum Bau- und Umweltausschuss, konnten die Grünen aber keine plausible Formulierung vorlegen.“

Bauleitpläne und Klimaschutz sind nach Ansicht der SPD nicht zu trennen. Im Hochbau sind auch die anderen Fachausschüsse zuständig und eine Trennung von einzelnen Vorhaben in der Beratung führe nicht zu einem besseren Ergebnis, betont Ehlerding. „Am Ende muss die Ratsarbeit, die jetzt schon zeitaufwendig ist, für ehrenamtliche Ratsleute in ihrer Freizeit noch machbar sein“, so der Fraktionsvorsitzende weiter. Die SPD habe Vorschläge gemacht, wie die Themen Klimaschutz und -anpassung ein stärkeres Gewicht bekommen können.

Partei will Sondierungsgespräche führen

„Wenn man keine absolute Mehrheit hat, muss man in der Politik Kompromisse eingehen, um zum Ziel zu kommen. Und die Kompromisslinie war deutlich. Wir, die SPD, wollen unsere Stadt gestalten“, sagt Ehlerding. Ziel der SPD bleibe seinen Worten zu Folge eine stabile Mehrheit im Rat der Stadt und die Umsetzung inhaltlich guter Politik für Wunstorf. Dafür werde die Fraktion weiter Sondierungsgespräche mit den Parteien führen, die den Gestaltungswillen der SPD teilen.

Die Grünen sind mit sieben Mitgliedern in den im September neu gewählten Rat der Stadt Wunstorf eingezogen, die SPD stellt 16 Ratsmitglieder. Sie stellt mit Carsten Piellusch auch den Bürgermeister. Die CDU ist mit 13 Kommunalpolitikern im Rat vertreten. Jeweils zwei Mandate haben die FDP und die AFD errungen.

Von Anke Lütjens