Wunstorf

Der Harfenist Eduard Klassen tritt mit seiner Frau Christine am Dienstag, 8. Oktober, um 19 Uhr in der Kreuzkirche der Baptisten an der Amtshausstraße auf. Er hat mit seiner paraguayischen Harfe schon mehr als 4500 Konzerte in 35 Ländern gegeben und ist jetzt auf Deutschlandtournee. Sein Programm sei nicht nur...