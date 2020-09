Wunstorf

Das Kinder-und Jugendzentrum Der Bau-Hof besteht 25 Jahre. Das wird am Sonntag mit einem Fest gefeiert. Außerdem sind gleich drei Ausstellungen an diesem Wochenende in Wunstorf zu sehen. Auch die Reihe Nachtkonzert bei Kerzenschein startet wieder. Das ist am Wochenende von Freitag bis Sonntag, 18. bis 20. September, in Wunstorf los.

Freitag: In der Stadtkirche erklingt Musik

Das erste Konzert in der Reihe „Nachtkonzerte bei Kerzenschein“ beginnt um 21 Uhr in der Stadtkirche. Das Ensemble „La Moresca“ interpretiert Musik aus dem 17. und 18. Jahrhundert. Die Künstler Claudia Hoffmann (historische Violine), Petra Burmann (Theorbe, eine Art Laute) und Roland Dopfer an der Orgel spielen unter anderem Werke von Johann Sebastian Bach und anderen alten Meistern. Der Eintritt ist frei.

Freitag: Lust auf Reisen bekommen

Einen Reisebericht unter dem Titel „Roadtrip von Florida nach New Orleans“ hält Johann Graver um 19 Uhr in der Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ in Bokeloh. Er schildert Eindrücke von seiner Individualreise durch mehrere amerikanische Bundesstaaten. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Kolenfeld feiert Erntedank

Die evangelische Kirchengemeinde feiert am Sonntag, 20. September, ab 11 Uhr Erntedank im Gemeindegarten. Beim Gottesdienst werden den Besuchern auch die neuen Konfirmandinnen und Konfirmanden vorgestellt. Der Posaunenchor übernimmt die musikalische Gestaltung. Der Garten soll mit vielen Blumen, Obst und Gemüse geschmückt werden. Küsterin Nina Heise nimmt Erntegaben am Sonnabend um 10 Uhr in Empfang. Nach dem Gottesdienst erhalten die DRK-Kita und die Tafel Wunstorf die Spenden.

Sonntag: Bau-Hof feiert sein 25-jähriges Bestehen

Überall auf dem Gelände in der Maxstraße 45 laden von 14 bis 17 Uhr unterschiedliche Stände zum Mitmachen ein. Ebenso können sich Besucher im Bau-Hof-Kino, im Ausstellungszelt und an der Wohlfühlstation über die pädagogischen Angebote der Einrichtung informieren. Auf dem Aktionszirkel zeigen Kinder und Jugendliche einige Präsentationen und selbst ausgedachte Choreographien. Zur Stärkung gibt es Pizza aus dem Holzbackofen, gefüllte Fladenbrote und jede Menge Kuchen. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Musiker geben Wunschkonzert in Naturbad

Ein Wunschkonzert geben die beiden Musiker Albrecht Drude und Matthias Schwieger um 18 Uhr im Naturerlebnisbad Luthe, An der Böhmerke 9. Mit Geige und Klavier, vielleicht auch mit Gesang erfüllen die beiden Luther die Musikwünsche ihres Publikums. Dabei sind Klassiker wie „ New York“, Schlager von Vicki Leandros, ein Song der Bee Gees, aber auch Gassenhauer wie „Cordula Grün“. Eine Anmeldung ist per Mail an vereinzurfoerderungdermusik@aol.com erforderlich. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Afrikanische Kunst steht im Garten

Shona-Figuren aus Simbabwe sind ab 15 Uhr im Garten der Familie Bunkus/Hanke in der Barnestraße zu bewundern. Dabei handelt es sich um moderne Bildhauerkunst verschiedener Künstler. Mit dem Verkauf der Werke unterstützen Caleb Munemo und Anna Beisse-Munemo aus Garbsen Aids-Projekte in Simbabwe. Der Eintritt ist frei.

Sonntag: Künstlerin öffnet Wohnzimmergalerie

„Materie und Seele“: Das ist der Titel einer neuen Ausstellung der Wunstorfer Künstlerin Sieglind-Ursula Kolter. Dazu lädt sie für Sonntag, 20. September, von 14 bis 18 Uhr in ihre Wohnzimmergalerie an der Maxstraße 7 ein. Klangkünstler Thomas Maos sorgt für musikalische Begleitung. Der Eintritt ist frei.

„Wasser und Licht“ in der Kunstscheune

Die Kunstscheune an der Meerstraße ist am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die aktuelle Ausstellung „Wasser und Licht“ von Ricarda Buttkus. Außerdem sind Werke der verstorbenen Künstlerin Chacha Scholz zu sehen, die unter anderem Felsformationen und Städte am Wasser zeigen. Der Eintritt ist frei.

Von Anke Lütjens