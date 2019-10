Wunstorf

Lust auf gefühlvolle Musik? Dann bietet sich ein Besuch des Konzerts der Band Etage3 sowie des Sängers und Gitarristen Mario Van Velsen am Sonnabend im Gasthaus Blumenau an. Wer sich lieber Tiere anschaut, sollte am Wochenende die Rassegeflügelschau im Rassegeflügelpark Großenheidorn nicht verpassen.

Freit

...