Fischer- und Webermuseum in Steinhude wird renoviert

Steinhude

Das Fischer- und Webermuseum bekommt eine kleine Frischzellenkur verpasst. Wegen der Corona-Krise ist die Einrichtung zwar geschlossen, aber der Förderverein des Museums nutzt diese Zeit für einige Renovierungsarbeiten.

Der neue, modernere Tresen im Eingangsbereich ist schon fast fertig. Dort werden künftig die Eintrittskarten verkauft. Der Tisch, an dem bisher die Tickets verkauft wurden, wird entfernt. Auch ein alter Wäscheschrank soll einen anderen Platz finden. Ziel ist es, die „Ole Deele“ luftiger zu gestalten und ihr wieder den Charakter einer Diele zu geben.

Blaudruck soll mehr Raum gegeben werden

„Außerdem möchten wir den Ausstellern mehr Platz bieten“, sagt Ulrike Pickert-Maaß, Vorsitzende des Fördervereins und räumt beiseite, was Platz wegnimmt. Auch in der Arbeitsstube mit Webstuhl und Spinnrad tut sich etwas. Die Arbeitsstube ist der Handwerkskunst gewidmet. Der Fußboden hat neue Dielen bekommen, weil einige verrottet waren. Eine Wand erhält noch Rigips-Platten und wird verputzt. Dort soll Platz geschaffen werden für eine Teilausstellung über den traditionellen Blaudruck. „Wir zeigen, wie die Technik funktioniert und das Muster mit Modeln auf das Leinen oder auf Baumwolle gebracht wird“, sagt Museumsleiterin Verena Walther-Bockhorn.

Der Tauchvorgang soll dann im Innenhof des Museums präsentiert werden – auch zum Ausprobieren für die Besucher. Das Museum hat eine Förderung bekommen und seine Bestände dazu aufarbeiten lassen. „Die Weltkulturorganisation Unesco hat das Blaudruck-Verfahren in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen“, erläutert Walther-Bockhorn.

Museum plant einen eigenen Shop

Mit dem „Frühlingserwachen“ wollte das Museum eigentlich am 21. und 22. März in die Saison starten. Als nächste Veranstaltung ist am Donnerstag, 30. April, die Eröffnung der Ausstellung über „100 Jahre Personenschifffahrt in Steinhude“ geplant. „Die liegt derzeit auf Eis, weil sich der Arbeitskreis nicht treffen kann“, sagt Pickert-Maaß. Das Team wolle vieles machen, aber die Unsicherheit sei aktuell groß. Deshalb arbeiten sie vor allem konzeptionell und planen einen Museums-Shop, der ganz neu sein wird. Außerdem sind besondere Angebote zusammen mit der Steinhuder Meer Tourismus Gesellschaft und den Vermietern geplant.

Nesthäkchen wird im Spielzeugmuseum gezeigt

Das Jahresprogramm sieht unter anderem Lesungen, Konzerte mit der Band „Vier von Hier“ und dem Bläserkreis Wunstorf, eine Ausstellung mit Quilts und die Nostalgische Weihnacht vor. Beim „Chillen am Torfkahn“ sorgt die Gruppe „Forester“ für entspannte Atmosphäre. „Wir hoffen auf Nachholbedarf bei den Besuchern“, sagte Pickert-Maaß.

Im Spielzeugmuseum steht in diesem Jahr die „Nesthäkchen-Reihe“ im Mittelpunkt, denn das Museum hat zehn Originalbände überlassen bekommen. Else Ury hat die sogenannten Backfischromane verfasst. „Sie schildert darin die ganze Palette des Lebens von Mädchen bis zur weißhaarigen Frau“, sagt Walter-Bockhorn.

Lesen Sie auch

Von Anke Lütjens