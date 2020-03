Coronavirus trifft Tourismus-Branche in Steinhude

Steinhude

Das Coronavirus trifft auch die Steinhuder Tourismusbranche hart. Der Vorsitzende des Verkehrsvereins, Joachim Trautloff, hat für sein Hotel und Restaurant Haus am Meer Kurzarbeit beantragt und erwartet, dass auch von seinen Kollegen viele so verfahren müssen. Auch die Steinhuder Personenschifffahrt geht mit gemischten Gefühlen in die Saison.

„Seit Donnerstag haben wir eine Absage nach der anderen bekommen. Viel schlimmer geht es nicht“, sagte Trautloff. Am Sonntag konnte das Restaurant noch eine kleine Geburtstagsfeier ausrichten. Nachdem das Unternehmen schon den Ausfall der Hannover-Messe verschmerzen musste, sind jetzt auch Vereinsveranstaltungen, Geburtstage und Konfirmationen abgesagt worden.

Und wenn die Gäste es bei ihren Veranstaltungen belassen, haben sie oft die Gästezahlen reduziert. „Hotelgäste haben wir derzeit auch nicht mehr, nur der Restaurantbetrieb läuft derzeit noch einigermaßen.“ Während des Telefonats am Sonntagnachmittag war Steinhude zumindest mit Besuchern allerdings noch richtig voll.

Gastronom hofft auf schnelle Hilfe vom Staat

„Bis Anfang Mai ist jetzt praktisch alles storniert, wir fangen dann bei Null wieder an“, sagt der Gastronom. Das trifft die Branche in Steinhude gerade am Ende des dürren Winters, wo die Rücklagen aufgezehrt sind. So wird sich schnell die Frage stellen, ob die Betriebe die Gehälter noch zahlen können – worauf die Mitarbeiter schon vorbereitet worden sind.

„Unser einziger Strohhalm, auf den wir hoffen, ist deshalb, dass die versprochenen staatlichen Hilfen wirklich kommen“, sagte der Gastronom. Er kann sich vorstellen, dass übernommene Sozialversicherungsbeiträge und zinslose Kredite helfen würden. „Das muss dann jetzt aber auch schnellstmöglich passieren.“ Er steht auch im engen Kontakt mit anderen Hoteliers, um über Auswege nachzudenken.

Dass der Staat etwas gegen die Pandemie tun muss, kann Trautloff nachvollziehen. „Die wirtschaftlichen Folgen sind aber eine Katastrophe. Und das Problem ist, dass noch keiner wissen kann, wie es weitergeht.“

Personenschifffahrt hat eigentlich Grund zu feiern

Die Steinhuder Personenschifffahrt hat am Montagmorgen ihre beiden Schiffe Willkommen und Schaumburg-Lippe zu Wasser gelassen und die zweietagige Steinhude kurz aus dem Wasser geholt, um vor Saisonbeginn noch einen zusätzlichen Kühlwasserzufluss in das Unterwasserschiff zu bauen. Das Flaggschiff verbringt die Winter immer schwimmend, aber geschützt im Ostenmeer. „Die Motoren sind zumindest alle gut angesprungen“, sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Galle.

Nach dem Ende des Winterfahrverbots sind für Freitag, 20. März, weiterhin die ersten Fahrten geplant. „Leider hängen wir jetzt sehr stark davon ab, wie die weitere Entwicklung allgemein ist“, sagte Galle. So könnte auf die Steinhuder Personenschifffahrt zukommen, dass die Schiffe nicht voll besetzt werden dürfen, um größere Abstände zwischen den Passagieren zu ermöglichen. „Und wenn die Gastronomie weiter eingeschränkt wird, werden wir dem an Bord auch Tribut zollen müssen.“ Wenn dann auch auf der Insel Wilhelmstein nicht mehr bewirtet würde, wäre das eine zusätzliche Belastung.

Die Personenschifffahrt besteht in diesem Jahr 100 Jahre, aber nach Feiern steht ihr deshalb nicht richtig der Sinn. Im Mai soll dazu eigentlich eine Sonderausstellung im Fischer- und Webermuseum beginnen, aber die Frage ist, ob das jetzt noch klappt.

Von Sven Sokoll