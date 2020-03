Corona: Schule und Kita Kolenfeld geschlossen

Kolenfeld

Die Grundschule Kolenfeld und die Kita sind am Freitag vorsorglich geschlossen. In der Elternschaft hat sich der Verdacht auf eine Infektion mit dem Coronavirus bestätigt. Das teilte die Schulleitung am Donnerstag in einem Elternbrief per E-Mail mit.

Schulleiterin Kristina Korsmeier hat sich nach eigenen Angaben mit der Stadt, dem Gesundheitsamt und der Landesschulbehörde über das weitere Vorgehen beraten. Ergebnis ist, dass die Schule am Freitag in jedem Fall geschlossen bleibt. Der Elternsprechtag am Donnerstag, zweiter Teil am Freitag, ist ebenso abgesagt. Ob die Einrichtungen länger geschlossen bleiben, stand am Donnerstag noch nicht fest.

Von Markus Holz