Wunstorf

Über das Wochenende ist die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Wunstorf auf 94 gestiegen. Der Inzidenzwert liegt nunmehr bei 132,8. Am Donnerstag und Freitag voriger Woche lagen die Werte bei 75 infizierten Menschen bei einer Inzidenz von 87,7.

Die Region führt den Anstieg aber nicht auf einen bestimmten Hotspot zurück. „Das ist ein diffuses Infektionsgeschehen“, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt. Die Region geht demnach davon aus, dass sich Menschen überwiegend im privaten Umfeld und am Arbeitsplatz anstecken.

Auch in Wunstorfer Schulen und Kitas gibt es einige Fälle. Die Region mahnt daher, sich unbedingt an die Kontaktbeschränkungen und die Abstandsregeln zu halten. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 1091 Menschen in Wunstorf mit Corona infiziert. Die höchsten Inzidenzwerte in der Region Hannover verzeichnen Seelze (210,5), Wennigsen (208,7), Lehrte (202,1) und Neustadt (201,1).

Von Anke Lütjens