Wunstorf

Die Stadtbibliothek Wunstorf bietet im November an vier Tagen und zu festgelegten Uhrzeiten einen Abholservice für Medien an. Das gilt für Mittwoch, 18. November, von 15 bis 16 Uhr, sowie am Donnerstag, 19. November, von 10 bis 11 Uhr. Außerdem können Medien am Mittwoch, 25. November, von 15 bis 16 Uhr und am Donnerstag, 26. November, von 10 bis 11 Uhr ausgeliehen werden.

Wünsche per Mail angeben

Kunden sollten ihre Wünsche vorrangig per E-Mail an stadtbibliothek@wunstorf.de unter Angabe der Nummer des Leseausweises und des bevorzugten Abholtages schicken. Besteller erhalten dann eine Rückmeldung der Bücherei über ihren Abholzeitraum. Die Übergabe erfolgt kontaktlos am Haupteingang der Abtei, Wasserzucht 1, und unter Einhaltung der Hygienevorschriften.

Wegen der Corona-Pandemie ist die Stadtbibliothek vorerst bis einschließlich Montag, 30. November, geschlossen. Aktuell laufende Leihfristen sind bis Freitag, 4. Dezember, verlängert. Informationen zu den Öffnungszeiten ab Dienstag, 1. Dezember, werden auf www.stadtbibliothek.wunstorf.de veröffentlicht.

Von Anke Lütjens