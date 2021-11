sWunstorf

Die Mobilen Impfteams der Region Hannover beginnen am Donnerstag, 2. Dezember, mit regelmäßigen Angeboten in Wunstorf. Die Stadt hat sich dafür wechselnde Orte gewünscht, so wird die erste Station in dieser Woche die Mehrzweckhalle in Mesmerode sein. Auch am Freitag wird dort jeweils von 10 bis 16 Uhr geimpft. Das Gesundheitsamt hat zwei Teams abgestellt, die an dem Tag 300 Menschen gegen Corona impfen können.

In der nächsten Woche soll dann in der Sporthalle Steinhude weitergeimpft werden und ab dem 13. April drei Wochen in der Wunstorfer Abtei. Das soll jeweils an vier Tagen pro Woche auch von 10 bis 16 Uhr geschehen, wobei die genauen Wochentage für Steinhude und Wunstorf noch nicht feststehen. Auf www.wunstorf.de stellt die Stadt nähere Informationen und die auszufüllenden Bögen bereit.

„Eine Anmeldung ist aber nicht notwendig“, betonte Stadtsprecher Alexander Stockum. Die Johanniter hatten am Sonntag bei ihrer ersten Aktion eine starke Resonanz und geplant, an den nächsten Wochenenden weitere Impfangebote zu machen. „So ergänzt das Angebot in der Stadt sich dann ganz gut“, sagte Stockum.

Der ASB hat unterdessen angekündigt, am Mittwoch, 1. Dezember sein Testangebot täglich außer sonnabends von 14 bis 18 Uhr in der Mehrzweckhalle Hagenburg wieder zu beginnen.

