Steinhude

Die Stadt streicht eine Einnahme von rund 134.000 Euro aus ihrem Etat 2020. So viel sollten die Tourismusbeiträge von rund 500 Firmen und Einzelpersonen in Steinhude in die Kasse spülen. Die Stadt will auf den Beitrag verzichten, um einige der Firmen in der Corona-Pandemie nicht noch zusätzlich zu belasten.

Bis zu 22 Euro pro Bett und Jahr in einer Ferienwohnung, bis zu 74,20 Euro pro Hotelbett, 6 Euro je Leihfahrrad, 48 Euro pro Zapfsäule an Tankstellen – das sind seit 2019 die Beitragshöhen, die Firmen und Kleinunternehmer als Tourismusabgabe an die Stadt zahlen. Von den rund 500 Beitragszahlern bleiben allerdings rund 140 unter 20 Euro pro Jahr.

Umsatz spielt keine Rolle

Die Abgabe ist nicht abhängig vom Umsatz, sondern von relativ fixen Größen: Ladenfläche, Bettenzahl, Anzahl der Mitarbeiter. Würden Firmen verpflichtet, die Abgabe zu zahlen, wären sie doppelt gestraft: Sie haben deutliche Umsatzeinbußen, laufende Fixkosten und zusätzlich noch eine Abgabe, die in keinem Verhältnis zu den tatsächlichen Einkünften steht. „Die Gewerbetreibenden in Steinhude sollten in der aktuellen Situation nicht noch zusätzlich finanziell belastet werden“, schreibt die Verwaltung an den Rat. Dieser soll am 11. November entscheiden, ob die Stadt einmalig für 2020 auf die Einnahme verzichtet.

Steuerzahler trägt die Kosten

Die Abgabe hat eine Gegenleistung: Die Stadt finanziert zum Beispiel Tourismuswerbung, hält Uferbereiche, Parkplätze, Toiletten und Promenade in Schuss, kommt für alle Kosten auf der Badeinsel auf und beteiligt sich am Fischer- und Webermuseum. Der Tourismusbeitrag soll etwa ein Viertel der Werbekosten und ein Viertel aller anderen Ausgaben für touristisch wichtige Einrichtungen decken. Zum Beispiel die Sanierung des Platzes vor den Strandterrassen: Allein in den Platz hat die Stadt in diesem Jahr rund eine halbe Million Euro investiert. Verzichtet sie auf die Tourismusabgabe, bedeutet dies, dass sie – und damit der Steuerzahler – in diesem Jahr alle Kosten selbst trägt.

Voller Zuschuss für die Tourismus GmbH

In einer existenzbedrohenden Krise steckt nicht nur die Tourismuswirtschaft in Steinhude. Auch die Steinhuder Meer Tourismus Gesellschaft ist klamm. Sie erhält pro Jahr 150.000 Euro von der Stadt für Personal- und Mietkosten, zusätzlich bis zu 120.000 Euro aus dem Tourismusbeitrag der Steinhuder Firmen. Diese Summe will die Stadt nicht schmälern, auch wenn der Rat den Verzicht auf die Abgabe beschließt. Von den geplanten 270.000 Euro für das Gemeinschaftsunternehmen sind 250.000 Euro bereits ausgezahlt. Die restlichen 20.000 Euro soll der Rat ebenfalls am 11. November freigeben.

Von Markus Holz