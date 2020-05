Corona: Stadt will mit Haushaltssperre handlungsfähig bleiben

Wunstorf

Die Corona-Krise treibt die Stadt in finanzielle Nöte. Weil die Experten einen Einnahmeausfall von bis zu 18 Millionen Euro befürchten, hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt am Mittwoch eine Haushaltssperre erlassen. Das berichtete er am Abend in der Ratssitzung. Damit Investitionen weiter möglich sind und die Handwerker ihre Rechnungen bezahlt bekommen können, will die Kämmerei in Kürze für das laufende Geschäft eine Einsparliste in Höhe von 2,5 Millionen Euro präsentieren. Als größeren Posten darin nannte Eberhardt unter anderem die Bauunterhaltung.

Außerdem hat die Stadt wegen der Corona-Pandemie auch die Regeln für Himmelfahrt weiter verschärft. Gemeinsam mit der Polizei will sie alle Zusammenkünfte zum Feiern in Steinhude verhindern und sperrt dazu zusätzlich zu den vergangenen Jahren auch die Wiese am Strandterrassen-Parkplatz, wo sich das Vatertags-Treiben sonst konzentriert hat. Das laute Abspielen von Musik ist verboten, entsprechende Anlagen können beschlagnahmt werden.

Von Sven Sokoll