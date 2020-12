Wunstorf

Die Stadtverwaltung hat beschlossen, den Betrieb im Rathaus wegen der Corona-Pandemie vom Mittwoch, 23. Dezember, bis Sonntag, 3. Januar, komplett einzustellen, sodass alle Mitarbeiter zu Hause bleiben. Nur der Notdienst von Bürgerbüro, Standesamt und Baubetriebshof wird erreichbar bleiben. Das hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt nach einer Sitzung des Verwaltungsausschuss am Montag berichtet. Nach dem 4. Januar wird wie derzeit zunächst weiterhin ein Termin notwendig sein, um das Rathaus betreten zu dürfen.

Im vergangenen Jahr hatte die Stadt auch eine Pause nach Weihnachten eingelegt. Damals lagen die Feiertage aber anders. „In diesem Jahr wollte ich das Rathaus eigentlich offen halten, doch das haben wir jetzt anders entschieden“, sagte Eberhardt. Am Mittwoch, 16. Dezember, wollte die Stadt bei einem Pressetermin ein Startsignal für den Bau des Faulturms in ihrer Kläranlage Luthe geben, hat das aber auch abgesagt.

Ratssitzung im Schnelldurchgang

Die gestiegen Corona-Infektionszahlen wirken sich auch auf den politischen Betrieb aus. Für die Ratssitzung am Mittwoch, 15. Dezember, ist vereinbart worden, das Programm zu reduzieren. Bei den meisten Tagesordnungspunkt stellt üblicherweise ein Ratsmitglied vor, was das Thema der entsprechenden Vorlage ist. Das soll jetzt entfallen. Nur die Haushaltsreden sollen wie üblich gehalten werden. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr in der Aula der Otto-Hahn-Schule, Barnestraße 80.

Der weitere Sitzungsbetrieb der Ausschüsse soll im Januar vorerst ruhen. „Um den 10. Januar sehen wir uns aber noch einmal an, wie die Lage sich bis dahin entwickelt hat“, sagte Eberhardt. Bis dahin gelten vorerst die Verbote des strengeren Lockdowns.

Von Sven Sokoll