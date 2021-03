Wunstorf

Karolin Kondziella-Pohle hatte alles für den Dienstag vorbereitet, der Terminkalender der nächsten 14 Tage war gefüllt. Der Betreiberin des kleinen privaten Kosmetikstudios am Wachweg fehlte nur die Antwort auf die Frage: Welche Art von Corona-Test muss ich mir vorlegen lassen, wenn ich das Gesicht einer Kundin behandele und sie dabei keine Maske tragen kann? Diese Frage hat etwas ausgelöst, was Pohle am Montag an den Rand der Verzweiflung trieb.

Sie hatte sich mit ihrer Frage an die Berufsgenossenschaft, die Handwerkskammer und die Stadt gewandt. Die Stadt antwortete am Montagnachmittag, aber nicht auf ihre Frage. Sie dürfe ihr Studio überhaupt nicht öffnen, hieß es. Der maßgebliche Inzidenzwert 100 in der Region sei nach wie vor überschritten. Kondziella-Pohle sagte daraufhin alle Termine wieder ab und verstand die Welt nicht mehr. In sämtlichen Veröffentlichungen hatte sie gelesen, dass körpernahe Dienstleistungen unabhängig vom Indizenzwert angeboten werden dürften. „Die körpernahen Dienstleistungsbetriebe können ab dem 8. März mit entsprechenden Hygienekonzepten wieder öffnen. Für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, bei denen nicht dauerhaft eine Maske getragen werden kann, sind ein tagesaktueller Covid-19-Schnell- oder Selbsttest der Kundin oder des Kunden und ein Testkonzept für das Personal Voraussetzung. Das gilt beispielsweise für Gesichtskosmetik oder für Rasuren“, stand in der Ankündigung des Landes.

Die Ankündigung des Landes war das Eine, die Umsetzung in die Verordnung das Andere. Was die Stadt am Montag darum untersagte, war am Dienstag bereits wieder überholt – nachdem das Land den Text der Verordnung überarbeitet und korrigiert hatte.

Lesen Sie auch HAZ-Kommentar zu Corona-Verordnungen des Landes

Am Dienstagnachmittag erhielt Kondziella-Pohle die „erlösende“ Bestätigung vom Ordnungsamt der Stadt. Das Land habe die Verordnung angepasst, hieß es nun: Körpernahe Dienstleistungen seien nicht mehr abhängig vom Inzidenzwert. Pohle setzte alle Termine wieder in den Kalender. „Manchmal weiß man einfach nicht mehr, wer auf Fragen verlässliche Antworten geben kann – es war alles sehr verwirrend und ärgerlich“, sagt die Geschäftsfrau. Seit Mittwochmorgen behandelt sie wieder Kunden. Und die Ungewissheit in Sachen Fragen und Antworten hat die Stadt ihr auch gleich genommen: „Entscheidend ist für Sie die Auslegung von uns als Ordnungsamt, da wir das Knowhow haben, die schwer verständliche Verordnung auslegen zu können.“

Am Montag hatte die Werbegemeinschaft ihren Mitgliedern noch die Auslegung des Ordnungsamtes der an diesem Tag gültigen Verordnung weitergeleitet. Darin heißt es unter anderem: „Aufgrund der Einstufung der Region Hannover als ,Hochinzidenzkommune’ .... dürfen vorerst keine körpernahen Dienstleitungen erbracht werden (Ausnahmen: medizinisch notwendige Leistungen).“ Diese Aussage ist nach der seit Dienstag gültigen Verordnung schnell wieder überholt worden.

Von Markus Holz