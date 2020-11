Wunstorf

Wegen eines mutmaßlichen Corona-Falls ist das Altenheim Haus am Bürgerpark an der Speckenstraße in Wunstorf vorsorglich für Besucher gesperrt worden. Eine Mitarbeiterin hatte am Freitag über Symptome geklagt. Ein Antigen-Schnelltest ergab, dass sie sich wahrscheinlich infiziert hat. Die Ergebnisse des regulären Tests bei ihr und ihrem Mann werden erst für Montag erwartet.

Kein unmittelbarer Kontakt zu Bewohnern

Einrichtungsleiter Marcel Graf hatte auch bei allen anderen Mitarbeitern, die am Freitag im Dienst waren oder zuletzt in der Nachtwache mit der Betroffenen gearbeitet hatten, Schnelltests veranlasst. Diese waren aber alle negativ. Mit Bewohnern hatte die Mitarbeiterin zuletzt keinen unmittelbaren Kontakt.

Nach Absprache mit dem Gesundheitsamt dürfen nun vorerst keine Besucher mehr in das Haus. Alle Mitarbeiter im Pflegedienst tragen nun Masken mit einem höheren Sicherheitsstandard und achten noch stärker darauf, ob die Bewohner jemand Fieber bekommen.

