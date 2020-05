Corona: Erwartete Einnahmeausfälle der Stadt halbieren sich

Wunstorf

Nach der jüngsten Steuerschätzung erwartet die Stadt derzeit wegen der Corona-Krise 7 bis 10 Millionen Euro weniger einzunehmen als angenommen. Damit sind die Aussichten etwas weniger düster als die Stadt noch vor zwei Wochen angenommen hat. Damals hat Bürgermeister Rolf-Axel Eberhardt eine Haushaltssperre veranlasst, weil ein Loch von bis zu 18 Millionen Euro drohte.

Trotzdem will er bei der Sperre im beschlossenen Umfang erst einmal bleiben, damit die Stadt zahlungsfähig bleibt. Das hätten am Montag auch die Mitglieder des Verwaltungsausschusses akzeptiert. Bei den Investitionen hatte die Stadt Projekte in Höhe von mehr als 10 Millionen Euro gesperrt, weil die Verwaltung sie in diesem Jahr ohnehin mit großer Wahrscheinlichkeit nicht schaffen wird.

Bescheide für Tourismusbeiträge nicht verschickt

„Ich habe den Beigeordneten noch einmal erläutert, dass wir damit nichts verhindern wollen“, sagte Eberhardt. Wenn Projekte doch schneller vorankommen, sollen die Posten wieder freigegeben werden. Im Ergebnishaushalt, der das laufende Geschäft abbildet, hat die Stadt 2,5 Millionen Euro gesperrt. „Ich sehe das im Moment aber alles noch als unproblematisch an.“

Weil die Steinhuder Tourismuswirtschaft besonders unter den Schließungen gelitten hat, will die Stadt vorerst auch die Bescheide für den Tourismusbeitrag zurückhalten, um die Betriebe zu entlasten. „Das sind dann auch noch weitere Einnahmen, die uns am Ende fehlen könnten“, sagte der Bürgermeister. Mit den Beiträgen müssen die Unternehmen sich an den Kosten beteiligen, die die Stadt für die Infrastruktur am Steinhuder Meer hat.

Von Sven Sokoll