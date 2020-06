Corona-Auflagen: Steinhuder Gastronom verklagt das Land

Steinhude

Zum ersten Mal klagt verklagt ein Gastronom in Niedersachsen das Land auf Entschädigung wegen finanzieller Ausfälle während der Corona-Pandemie. Kläger ist Gerrit Schweer von Schweers-Harms-Fischerhus in Steinhude. Die Verhandlung beginnt am Freitag, 26. Juni, im Landgericht Hannover. Die Gerichtsentscheidung wird in der Branche mit Spannung erwartet.

Schweer fordert in seiner Klage, dass das Land für die Einnahmeausfälle und Gewinneinbußen während des sogenannten Lockdowns im März und April Schadenersatz oder Entschädigung zahlt. Nach seinem Rechtsempfinden hat das Land mit den Infektionsschutzverordnungen „den Stillstand der Geschäftstätigkeit“ erzwungen. Im Betrieb wurden am 18. März 17 Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Die Firma sei unverschuldet in eine existenzielle Notlage geraten, heißt es in einer Pressemitteilung des Landgerichtes über die Klageschrift.

Kläger sieht Betriebsschließung als „Sonderopfer“

Das Infektionsschutzgesetz enthält keine ausdrückliche Entschädigungsregelung. Aber, so Schweers Anwalt Matthias Wolf, die Vorschriften gegen die Ausbreitung von Covid-19 seien auch nur vorbeugend erlassen worden. Vom konkreten Restaurant selbst sei keine Gefahr ausgegangen, nur von potenziellen Trägern des Virus. Der Betrieb habe also ein „Sonderopfer“ erbringen müssen. Und dieses finanzielle Opfer müsse ausgeglichen werden.

„Das kann volkswirtschaftliche Konsequenzen haben“

„Die Klage hat natürlich eine politische Dimension und kann volkswirtschaftliche Konsequenzen haben“, sagte Wolf am Donnerstag. Das Gericht habe jetzt vorrangig und erstmals festzustellen, ob gastronomische Betriebe einen Anspruch haben auf finanziellen Ausgleich. „Wenn von der Gerichtsentscheidung ein positives Signal im Sinne der Gastronomen ausgeht, rechne ich mit weiteren Klagen“, sagte Wolf. Sollte das Gericht feststellen, dass solche Betriebe einen Anspruch auf Entschädigung haben, werde das Land voraussichtlich in Berufung gehen, sagte Wolf.

Die Klage ist am 17. April eingegangen. Sie ist die erste dieser Art vor einem Landgericht. Die Entscheidung dürfte Signalwirkung für Urteile in weiteren Verfahren haben. Bundesweit hat es bisher nur vereinzelt Klagen in erster Instanz gegeben, schreibt Gerichtssprecher Dominik Thalmann.

Von Markus Holz