Luthe

Am Montagabend ist die Feuerwehr Luthe zu einem Containerbrand an die Lise-Meitner-Straße gerufen worden. Zwischen zwei Lagerhallen direkt an einem Gebäude stand ein Container in Brand. Die Feuerwehr Luthe rückte mit drei Fahrzeugen aus und bekämpfte das Feuer mit einem Schaumrohr unter Atemschutz.

Die Feuerwehr Luthe löscht einen Container an der Lise-Meitner-Straße. Quelle: Florian Hake

Von Sven Sokoll