Die CDU Wunstorf entscheidet am 19. März über die Kandidatur von CDU-Chef Martin Pavel für das Bürgermeisteramt. Die Grünen wählen ihren Kandidaten am 20. März. Die FDP wird keinen Bewerber ins Rennen schicken. Sie stellt am 27. April ihre Bewerber für Ortsräte, Rat und Region auf.