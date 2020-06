Wunstorf

Mit nur einer Stimme Mehrheit hat der Ortsrat Wunstorf dem Ausbau des Barneplatzes zugestimmt. CDU und AfD hatten Änderungswünsche angemeldet, konnten sich damit aber nicht durchsetzen. Zum einen sahen sie nicht ein, dass die Parkplätze Am Hasenpfahl erst im letzten Bauabschnitt überarbeitet werden sollen. „Wir wollen, dass die neuen Parkplätze fertig sind, bevor an der Barnestraße durch den Umbau die bisherigen Parkplätze wegfallen“, sagte die CDU-Sprecherin Ulrike Hansing.

Mehr Stellplätze schaffen

Außerdem wollten die Kritiker eine Fahrradgarage am Parkplatz An der Johanniskirche kleiner ausfallen lassen und dafür andernorts weitere Abstellmöglichkeiten schaffen. Und die CDU ist nicht überzeugt, dass eine Bushaltestelle nur in Richtung Barne-Schulzentrum sinnvoll ist. „Dazu gibt es kein Konzept von Regiobus, und die Linien enden dann ja auch an den Schulen“, sagte Hansing. Ortsbürgermeister Thomas Silbermann hofft aber, dass Buspassagiere mit der neuen Haltestelle den Barneplatz besser erreichen können.

Von Sven Sokoll