CDU: K+S hat keine Alternativen zum Bahntransport

Wunstorf

Die CDU-Ratsfraktion hat sich darüber gewundert, welche Stimmen Anfang der Woche aus der Mehrheitsgruppe von SPD, Grünen und FDP zum Salzlaugentransport zum stillgelegten Kaliwerk laut geworden ist.

Bei der Forderung der FDP nach mehr Transparenz verwiesen CDU-Fraktionsvorsitzende Christiane Schweer und Ratsherr Karl-Peter Philipps darauf, dass K+S seine Pläne schon früh in den Gremien vorgestellt habe. Und die scharfe Kritik aus SPD und Grünen an mehr Zugfahrten durch die Kernstadt und Bokeloh kann die Fraktion ebenso wenig nachvollziehen.

Anzeige

Rohrleitung ist gut, aber braucht Zeit

Zwar will die CDU-Fraktion die Stellungnahme unterstützen, die die Stadtverwaltung entworfen hat. Demnach soll als schonendste Lösung für alle möglichst eine Rohrleitung zum Schacht Kolenfeld kommen, entweder vom Mittellandkanal oder vom Bahnhof Haste aus. „Aber weil die Leitung auf jeden Fall unterirdisch verlegt muss, wird das Verfahren noch einige Zeit dauern. K+S hat deshalb gar keine andere Wahl, als erst mal auf die Bahnstrecke zu setzen“, sagte Philipps. Mitte 2021 soll der Transport aus den K+S-Werken an der Werra beginnen. Der Kolenfelder befürchtet auch, dass das Unternehmen sonst noch einmal auf die anfangs geplanten Lastwagenfahrten zurückkommt.

Weitere NP+ Artikel

„Beim Test der neuen Kesselwagen haben wir die auch nicht als große Lärmbelastung empfunden“, sagte Schweer. Wichtig sei, beim Land weiter darauf zu drängen, dass bei der Gelegenheit auch die Ampelschaltungen an der ganzen Sölter-Kreuzung verbessert werden, wo die Bahnstrecke auf die Bundesstraßen 441 und 442 trifft. Zudem schlagen die Christdemokraten vor, mit K+S vertraglich zu vereinbaren, dass nicht mehr als die geplanten sechs Züge am Tag dort fahren dürfen, jeweils einmal hin und zurück.

Koch schlägt bestehende Leitung zur Leine vor

Der frühere Blumenauer Ortsbürgermeister Willy Koch ( CDU) hat unterdessen eine weitere Variante ins Spiel gebracht. Er denkt an die bestehende Druckrohrleitung, die das Kaliwerk Sigmundshall mit der Leine verbindet, wo Haldenabwässer eingeleitet werden. In der Liether Schweiz kreuzt dieses Rohr auch die Bahnstrecke. Koch hat ermittelt, dass diese Leitung mit dem Bau von 1700 Meter weiteren Rohren am Bahnhof Poggenhagen mit per Bahn angelieferten Laugen befüllt werden könnte.

Lesen Sie auch

Von Sven Sokoll